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В Гяндже возбуждено уголовное дело в отношении больного коронавирусом

В Гяндже возбуждено уголовное дело в отношении больного коронавирусом С соблюдением определенных медицинских процедур Э.Алескеров был доставлен домой, в отношении него возбуждено уголовное дело в Следственном управлении Гянджинского ГУП
Происшествия
10 апреля 2021 г. 12:07
В Гяндже возбуждено уголовное дело в отношении больного коронавирусом

В Гяндже возбуждено уголовное дело в отношении жителя города, больного коронавирусом.

Как сообщили западному центру Report из Гянджинской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел, в результате соответствующих мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления полиции города Гянджа, было установлено, что житель города Эльман Алескеров, сдавший положительный тест на коронавирус, несмотря на необходимость лечения в домашних условиях, грубо нарушив правила карантина, покинул свой дом.

С соблюдением определенных медицинских процедур Э.Алескеров был доставлен домой, в отношении него возбуждено уголовное дело в Следственном управлении Гянджинского ГУП.

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Версия на азербайджанском языке Gəncədə evdən icazəsiz çıxan koronavirus xəstəsinə cinayət işi başlanılıb

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