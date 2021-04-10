В Гяндже возбуждено уголовное дело в отношении больного коронавирусом

С соблюдением определенных медицинских процедур Э.Алескеров был доставлен домой, в отношении него возбуждено уголовное дело в Следственном управлении Гянджинского ГУП

В Гяндже возбуждено уголовное дело в отношении жителя города, больного коронавирусом.

Как сообщили западному центру Report из Гянджинской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел, в результате соответствующих мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления полиции города Гянджа, было установлено, что житель города Эльман Алескеров, сдавший положительный тест на коронавирус, несмотря на необходимость лечения в домашних условиях, грубо нарушив правила карантина, покинул свой дом.

С соблюдением определенных медицинских процедур Э.Алескеров был доставлен домой, в отношении него возбуждено уголовное дело в Следственном управлении Гянджинского ГУП.