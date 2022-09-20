В Гяндже возбуждено уголовное дело по факту убийства молодого человека

В Гяндже возбуждено уголовное дело по факту убийства молодого человека.

В Гяндже возбуждено уголовное дело по факту убийства молодого человека.

Об этом "Report" сообщили в городской прокуратуре Гянджи.

Сообщается, что 20 сентября около 06:00 в городскую прокуратуру поступила информация о том, что Гасан Новрузов, 2005 года рождения, от полученных травм скончался в больнице.

На основании проведенных следственных действий были установлены обоснованные подозрения, что знакомый потерпевшего Азер Мовсумов, 1984 года рождения, ранил ножом Гасана Новрузова во время ссоры на улице 19 сентября около 23 часов.

В связи с этим в Гянджинской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 126.3 Уголовного кодекса (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего по неосторожности).

Азер Мовсумов был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к уголовной ответственности