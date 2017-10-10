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    В Гяндже во время ДТП загорелся один из автомобилей, есть пострадавшие

    По факту начато расследование© Report

    Гянджа. 10 октября. REPORT.AZ/ В Гяндже во время дорожно-транспортного происшествия один из автомобилей загорелся.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в городе на проспекте Шаха Исмаила Хатаи.

    Так, столкнулись автомобиль марки Volkswagen и ехавший на высокой скорости автомобиль марки "ВАЗ-2107". От силы удара произошло возгорание Volkswagen. В результате аварии есть пострадавшие. На место происшествия были привлечены сотрудники Государственной дорожной полиции и Скорой медицинской помощи.

    По информации, загоревшийся автомобиль был потушен при помощи окружающих. Авария вызвала пробку на дороге.

    По факту начато расследование.

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