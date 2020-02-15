​В Гяндже виновник ДТП при попытке сбежать сбил пешехода

В Гяндже пьяный водитель столкнулся с другим автомобилем, затем врезался в забор, после чего сбил пешехода.

Как сообщает западное бюро Report, житель Гянджи Закир Мамедов, находясь за рулем автомобиля ГАЗ-24 в состоянии алкогольного опьянения, врезался в двигающийся навстречу автомобиль марки ВАЗ-2106.

При попытке скрыться с места происшествия водитель влетел в забор расположенного поблизости дома. Затем Мамедов вновь попытался скрыться с места ДТП и в этот раз сбил пешехода. Пострадавший отделался легкими травмами.

По факту ведется расследование.