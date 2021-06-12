Пожар в Гяндже потушен

В городе Гянджа в жилом здании вспыхнул пожар.

Пожар, вспыхнувший в жилом здании в городе Гянджа, был потушен.

Как сообщает западный центр Report, стали известны детали пожара, который вспыхнул в городе Гянджа.

Огонь перекинулся на другую квартиру, в результате возник пожар в двух квартирах, одна из которых была однокомнатной.

На место происшествия была привлечены живая сила и техника МЧС.

Пострадали двое мужчин и одна женщина.

07:23

В городе Гянджа в жилом здании вспыхнул пожар.

Как сообщает западный центр Report, происшествие произошло в жилом здании на проспекте Гейдара Алиева.

В результате пожара на 4-м этаже дома пострадали три человека. Их доставили в одну из частных больниц.

На место происшествия была привлечена техника МЧС.

Предполагается, что пожар вспыхнул из-за утечки газа.