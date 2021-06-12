Пожар в Гяндже потушен

Пожар, вспыхнувший в жилом здании в городе Гянджа, был потушен.
Огонь перекинулся на другую квартиру, в результате возник пожар в двух квартирах, одна из которых была однокомнатной.
На место происшествия была привлечены живая сила и техника МЧС.
Пострадали двое мужчин и одна женщина.
07:23
В городе Гянджа в жилом здании вспыхнул пожар.
В результате пожара на 4-м этаже дома пострадали три человека. Их доставили в одну из частных больниц.
На место происшествия была привлечена техника МЧС.
Предполагается, что пожар вспыхнул из-за утечки газа.