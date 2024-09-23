В Гяндже в жилом доме произошел взрыв, пострадала женщина

11:17

В Гяндже в жилом доме произошел взрыв из-за утечки газа в одной из квартир.

Как сообщили Report в Министерство по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел в результате утечки газа в двухкомнатной квартире общей площадью 54 кв. м на 4-ом этаже пятиэтажного дома по адресу: улица Фикрета Амирова, 4.

В результате происшествия пострадала Оруджева Тавлина Шамиловна (1940 г.р.). Ее спасли пожарные, она была передана бригаде скорой медицинской помощи.

В результате взрыва также повреждены квартира, где она проживала, а также три автомобиля, припаркованные перед домом.

На месте происшествия приняты соответствующие меры безопасности, ведется расследование.