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    Пожар в общежитии интерната в Гяндже потушен

    На территорию были привлечены 4 пожарные машины

    Гянджа. 14 октября. REPORT.AZ/ В Гяндже в здании общежития интерната произошел пожар.

    Как сообщает западное бюро Report, пожар начался в 18:55 на улице Таги Арани в Гяндже.

    Как заявили в Гянджинском городском управлении государственной пожарной охраны, возгорание началось в результате утечки газа в общежитии. На территорию были привлечены 4 пожарные машины. Из-за незаселенности здания, обошлось без жертв. Пожар потушен.

    Отмечается, что ранее здесь разместились вынужденные переселенцы. 

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