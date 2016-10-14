Пожар в общежитии интерната в Гяндже потушен

Гянджа. 14 октября. REPORT.AZ/ В Гяндже в здании общежития интерната произошел пожар.

Как сообщает западное бюро Report, пожар начался в 18:55 на улице Таги Арани в Гяндже.

Как заявили в Гянджинском городском управлении государственной пожарной охраны, возгорание началось в результате утечки газа в общежитии. На территорию были привлечены 4 пожарные машины. Из-за незаселенности здания, обошлось без жертв. Пожар потушен.

Отмечается, что ранее здесь разместились вынужденные переселенцы.