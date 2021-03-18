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В Гяндже в мусорке найдено тело 19-летней девушки

В Гяндже в мусорке найдено тело 19-летней девушки В поселке Джавад хан города Гянджа в мусорке найдено тело девушки.
Происшествия
18 марта 2021 г. 19:24
В Гяндже в мусорке найдено тело 19-летней девушки

В поселке Джавад хан города Гянджа в мусорке найдено тело девушки.

Как сообщает западный центр Report, это пропавшая месяц назад Парвин Мусаева 2002 г.р..

В результате расследований выяснилось, что девушка была задушена.

В ходе операции, проведенной сотрудниками Главного управления полиции города Гянджа, был задержан подозреваемый в убийстве Сардар Джафаров (2001 г. р.).

П.Мусаева более месяца находилась в розыске как без вести пропавшая. По данному факту в Гянджинской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Gəncədə 19 yaşlı qızın meyiti zibillikdən tapılıb, saxlanılan var

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