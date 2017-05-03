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    В Гяндже в ходе драки молодой человек был ранен ножом

    Факт расследуется правоохранительными органами© Courtesy İmage

    Гянджа. 3 мая. REPORT.AZ/ В вечернее время суток в городе Гянджа произошла поножовщина.

    Как сообщает западное бюро Report, Алекперов Эльвин Этибар оглу 1999 г.р. в ходе драки был ранен знакомым.

    Очевидцы доставили раненого в Гянджинскую городскую больницу скорой помощи. Он был прооперирован. Его состояние средней тяжести.

    Проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью задержания лица, совершившего преступление.

    Факт расследуется правоохранительными органами.

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