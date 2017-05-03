В Гяндже в ходе драки молодой человек был ранен ножом

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Гянджа. 3 мая. REPORT.AZ/ В вечернее время суток в городе Гянджа произошла поножовщина.

Как сообщает западное бюро Report, Алекперов Эльвин Этибар оглу 1999 г.р. в ходе драки был ранен знакомым.

Очевидцы доставили раненого в Гянджинскую городскую больницу скорой помощи. Он был прооперирован. Его состояние средней тяжести.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью задержания лица, совершившего преступление.

Факт расследуется правоохранительными органами.