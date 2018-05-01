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    В Гяндже в доме одного из грабителей обнаружена граната

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Обратившись в Call-центр "102" министерства внутренних дел, житель Гянджи Шахин Мамедов заявил, что вечером был избит на проспекте Ш.И.Хатаи тремя людьми, которые, угрожая ему ножом, отобрали деньги.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    В связи с поступившей информацией сотрудники Управления полиции Кяпязского района осуществили соответствующие мероприятия. В ходе проведенных расследований было установлено, что совершив мошенничество в отношении Ш.Мамедова, грабители отобрали у него 120 манатов и скрылись на автомобиле.

    По факту возбуждено уголовное дело.

    В результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны подозреваемые, ранее судимые житель Гёйчайского района Орхан Гасанли, жители Гянджи Искендер Мамедов и Гусейн Маилов.

    Кроме того, в доме, где проживал И.Мамедов, обнаружены и изъяты 1 граната марки "Ф-1" и героин.

    Расследования продолжаются. 

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