В Гяндже в доме одного из грабителей обнаружена граната

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Обратившись в Call-центр "102" министерства внутренних дел, житель Гянджи Шахин Мамедов заявил, что вечером был избит на проспекте Ш.И.Хатаи тремя людьми, которые, угрожая ему ножом, отобрали деньги.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

В связи с поступившей информацией сотрудники Управления полиции Кяпязского района осуществили соответствующие мероприятия. В ходе проведенных расследований было установлено, что совершив мошенничество в отношении Ш.Мамедова, грабители отобрали у него 120 манатов и скрылись на автомобиле.

По факту возбуждено уголовное дело.

В результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны подозреваемые, ранее судимые житель Гёйчайского района Орхан Гасанли, жители Гянджи Искендер Мамедов и Гусейн Маилов.

Кроме того, в доме, где проживал И.Мамедов, обнаружены и изъяты 1 граната марки "Ф-1" и героин.

Расследования продолжаются.