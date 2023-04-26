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В Гяндже в больнице произошел пожар, есть погибший

В Гяндже в больнице произошел пожар, есть погибший В Гяндже в больнице №1 имени Аббаса Саххата произошел пожар.
Происшествия
26 апреля 2023 г. 11:11
В Гяндже в больнице произошел пожар, есть погибший

В Гяндже в больнице №1 имени Аббаса Саххата произошел пожар.

Как сообщает западное бюро Report, возгорание произошло в результате короткого замыкания в реанимационном отделении.

К месту происшествия были привлечены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны и Гянджинского регионального центра Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Сотрудники медучреждения и пациенты были эвакуированы. Сообщается, что один из пациентов реанимационного отделения скончался от отравления продуктами горения.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.

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