В Гяндже в больнице произошел пожар, есть погибший

В Гяндже в больнице №1 имени Аббаса Саххата произошел пожар.
Как сообщает западное бюро Report, возгорание произошло в результате короткого замыкания в реанимационном отделении.
К месту происшествия были привлечены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны и Гянджинского регионального центра Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Сотрудники медучреждения и пациенты были эвакуированы. Сообщается, что один из пациентов реанимационного отделения скончался от отравления продуктами горения.
Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.