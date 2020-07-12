О нас
Report Georgia

В Гяндже устраняют последствия сильного ливня

В Гяндже устраняют последствия сильного ливня В Гяндже устраняются последствия, вызванные селевыми водами.
Происшествия
12 июля 2020 г. 13:14
В Гяндже устраняют последствия сильного ливня

В Гяндже устраняются последствия, вызванные селевыми водами.

Как передает западное бюро Report, из-за дождей, в поселке Мехсети Гянджеви и жилом массиве Гюлистан дома и приусадебные участки затопило водой.

На пострадавших от дождей территориях побывали глава Исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамов и его заместители, а также представители Министерства по чрезвычайным ситуациям. Был проведен осмотр территории, даны поручения по устранению возникших проблем.

Воду, затопившую дома и дворы, откачали с помощью специального оборудования МЧС.

Следует отметить, что в настоящее время ведутся работы по устранению проблем. Комиссия по чрезвычайным ситуациям при Исполнительной власти города Гянджа работает в усиленном режиме. Водонаполнение домов и дворов прокачивается специальными устройствами МЧС. К работе также были привлечены технические специалисты Гянджинского городского производственного объединения ЖКХ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Güclü yağış Gəncədə bir sıra fəsadlar törədib

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Кюрдамире отец убил сына из ружья
ФотоВ Кюрдамире отец убил сына из ружья
12 июля 2020 г. 10:05
МЧС об устранении последствий ливней
МЧС об устранении последствий ливней
12 июля 2020 г. 01:32
В жилом здании в Баку произошел пожар 
В жилом здании в Баку произошел пожар 
12 июля 2020 г. 01:24
Задержаны члены группировки, присваивавшие госсубсидии 
ВидеоЗадержаны члены группировки, присваивавшие госсубсидии 
11 июля 2020 г. 21:02
В Баку подросток снял с украденной карты крупную сумму
В Баку подросток снял с украденной карты крупную сумму
11 июля 2020 г. 14:04
Найдено тело одного из утонувших в Куре
Найдено тело одного из утонувших в Куре
11 июля 2020 г. 11:52
Пытавшиеся попасть из Баку в район граждане получили по 10 суток
ФотоПытавшиеся попасть из Баку в район граждане получили по 10 суток
11 июля 2020 г. 11:41
Водитель из Хачмаза пытался перевезти пассажиров по чужим документам
Водитель из Хачмаза пытался перевезти пассажиров по чужим документам
11 июля 2020 г. 11:13
В Баку сбитый автомобилем пешеход получил ранения
В Баку сбитый автомобилем пешеход получил ранения
11 июля 2020 г. 07:30
В Бинагадинском районе сбили велосипедиста
В Бинагадинском районе сбили велосипедиста
11 июля 2020 г. 02:20

Последние новости

13:43
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Экология
13:27
В Нагорном Карабахе растет число заразившихся COVID-19 Нагорно-карабахский конфликт
13:14
ФотоВ Гяндже устраняют последствия сильного ливня Происшествия
12:51
ФотоВ Баку полиция продолжает проводить контрольно-профилактические мероприятия Внутренняя политика
12:29
В России за сутки умерли 130 человек с COVID-19 В регионе
12:14
В Азербайджане наблюдались молнии, местами шли дожди - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА Экология
11:38
В Армении число зараженных COVID-19 приближается к 32 тыс. В регионе
11:23
В мире от коронавируса вылечились более 7 млн. человек Другие страны
11:00
У эвакуируемых из Грузии азербайджанцев COVID-19 не выявлен В регионе
10:39
В Грузии произошло землетрясение В регионе
10:27
Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 986 В регионе
10:05
ФотоВ Кюрдамире отец убил сына из ружья Происшествия
09:44
В Германии COVID-19 заразились около 200 тыс. человек Другие страны
09:33
В Польше началось голосование во втором туре выборов президента Другие страны
09:21
Армения нарушила режим прекращения огня 43 раза за сутки Нагорно-карабахский конфликт