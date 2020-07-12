В Гяндже устраняют последствия сильного ливня

В Гяндже устраняются последствия, вызванные селевыми водами.

В Гяндже устраняются последствия, вызванные селевыми водами.

Как передает западное бюро Report, из-за дождей, в поселке Мехсети Гянджеви и жилом массиве Гюлистан дома и приусадебные участки затопило водой.

На пострадавших от дождей территориях побывали глава Исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамов и его заместители, а также представители Министерства по чрезвычайным ситуациям. Был проведен осмотр территории, даны поручения по устранению возникших проблем.

Воду, затопившую дома и дворы, откачали с помощью специального оборудования МЧС.

Следует отметить, что в настоящее время ведутся работы по устранению проблем. Комиссия по чрезвычайным ситуациям при Исполнительной власти города Гянджа работает в усиленном режиме. Водонаполнение домов и дворов прокачивается специальными устройствами МЧС. К работе также были привлечены технические специалисты Гянджинского городского производственного объединения ЖКХ.