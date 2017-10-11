В Гяндже учитель получил ножевое ранение - ОБНОВЛЕНО

Гянджа. 11 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный аграрный университет (АГАУ) прокомментировал сообщения о получении педагогом данного вуза ножевого ранения.
Как сообщили западному бюро Report из АГАУ, в данном университете нет педагога по имени Санан Таиров и какой-либо поножовщины на территории вуза не произошло.
Отмечается, что получивший ножевое ранение мужчина преподает в одном из действующих в городе курсов.
***17:22
Гянджа. 11 октября. REPORT.AZ/ В Гяндже учитель получил ножевое ранение.
Как передает западное бюро Report, Санан Вели оглу Таиров 1985 г.р. получил ножевое ранение в своей комнате.
Пострадавший госпитализирован.
Сообщается, что он преподает в одном из функционирующих в городе курсов.
Факт расследуется.
Valeh DadaşovАвтор новости
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