В Гяндже убит 15-летний подросток, подозревается его сверстник

В Гяндже подросток погиб от ножевых ранений.

В Гяндже подросток погиб от ножевых ранений.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел вблизи Железнодорожного вокзала города.

Так, Тунар Мамедов (2010 года рождения) получил ножевое ранение на почве ссоры и был доставлен в больницу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти его не удалось.

В ответ на запрос Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел сообщили, что подозреваемый в совершении преступления А.Хатамов (2010 г.р.) был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, и передан следствию.

По факту ведется расследование.