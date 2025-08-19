О нас

В Гяндже убит 15-летний подросток, подозревается его сверстник

В Гяндже убит 15-летний подросток, подозревается его сверстник В Гяндже подросток погиб от ножевых ранений.
Происшествия
19 августа 2025 г. 22:35
В Гяндже убит 15-летний подросток, подозревается его сверстник

В Гяндже подросток погиб от ножевых ранений.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел вблизи Железнодорожного вокзала города.

Так, Тунар Мамедов (2010 года рождения) получил ножевое ранение на почве ссоры и был доставлен в больницу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти его не удалось.

В ответ на запрос Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел сообщили, что подозреваемый в совершении преступления А.Хатамов (2010 г.р.) был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, и передан следствию.

По факту ведется расследование.

Версия на азербайджанском языке Gəncədə 15 yaşlı oğlan qətlə yetirilib, həmyaşıdı şübhəli bilinir

