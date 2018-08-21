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    В Гяндже столкнулись микроавтобус и грузовик, есть пострадавшие

    Гянджа. 21 августа. REPORT.AZ/ В Гяндже столкнулись микроавтобус и грузовик, есть пострадавшие. 

    Как сообщает западное бюро Report, авария произошла недалеко от территории, называемой Шемкирский автовокзал.  

    Пострадавшие в результате ДТП две пассажирки микроавтобуса - жительница села Гейджа Агстафинского района Гафиля Паша гызы Пашаева 1961 г.р. и Роя Ашур гызы Байрамова 1992 г.р. госпитализированы. Их состояние расценивается как удовлетворительное. 

    По факту ведется расследование. 

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