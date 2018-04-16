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    В Гяндже столкнулись маршрутный автобус и автомобиль

    © Report

    Гянджа. 16 апреля. REPORT.AZ/ В Гяндже столкнулись маршрутный автобус и легковой автомобиль.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на проспекте Шаха Исмаила Хатаи.

    Двигающийся по маршруту №5 автобус марки Hundai столкнулся с легковым автомобилем марки Mercedes. В аварии пострадавших нет, однако оба транспортных средства серьезно пострадали.

    По предварительным данным, инцидент произошел из-за того, что водители нарушили правила проезда светофоров.

    Факт расследуется.

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