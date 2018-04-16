В Гяндже столкнулись маршрутный автобус и автомобиль

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Гянджа. 16 апреля. REPORT.AZ/ В Гяндже столкнулись маршрутный автобус и легковой автомобиль.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на проспекте Шаха Исмаила Хатаи.

Двигающийся по маршруту №5 автобус марки Hundai столкнулся с легковым автомобилем марки Mercedes. В аварии пострадавших нет, однако оба транспортных средства серьезно пострадали.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за того, что водители нарушили правила проезда светофоров.

Факт расследуется.