В Гяндже столкнулись два микроавтобуса, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

Гянджа. 12 мая. REPORT.AZ/ В результате столкновения двух микроавтобусов в Гяндже пострадали два человека.
Как сообщает западное бюро Report, пострадавшая жительница Гянджи Мустафаева Бановша Джалил гызы 1993 года рождения помещена в отделение травматологии Гянджинской городской больницы скорой и неотложной помощи. Ее состояние удовлетворительное. Подросток по имени Ниязи после амбулаторного лечения был отпущен домой.
***13:40
Гянджа. 12 мая. REPORT.AZ/ В Гяндже произошло ДТП, есть пострадавшие.
По сообщению западного бюро Report, столкнулись два микроавтобуса, совершавших междугородние пассажироперевозки.
В результате ДТП пострадали несколько человек.
Пострадавшие были доставлены в Гянджинскую городскую больницу скорой и неотложной помощи.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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