В Гяндже столкнулись два микроавтобуса, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

Гянджа. 12 мая. REPORT.AZ/ В результате столкновения двух микроавтобусов в Гяндже пострадали два человека.

Как сообщает западное бюро Report, пострадавшая жительница Гянджи Мустафаева Бановша Джалил гызы 1993 года рождения помещена в отделение травматологии Гянджинской городской больницы скорой и неотложной помощи. Ее состояние удовлетворительное. Подросток по имени Ниязи после амбулаторного лечения был отпущен домой.

***13:40

Гянджа. 12 мая. REPORT.AZ/ В Гяндже произошло ДТП, есть пострадавшие.

По сообщению западного бюро Report, столкнулись два микроавтобуса, совершавших междугородние пассажироперевозки.

В результате ДТП пострадали несколько человек.

Пострадавшие были доставлены в Гянджинскую городскую больницу скорой и неотложной помощи.

По факту ведется расследование.