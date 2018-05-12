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    В Гяндже столкнулись два микроавтобуса, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

    По факту ведется расследование

    Гянджа. 12 мая. REPORT.AZ/ В результате столкновения двух микроавтобусов в Гяндже пострадали два человека.

    Как сообщает западное бюро Report, пострадавшая жительница Гянджи Мустафаева Бановша Джалил гызы 1993 года рождения помещена в отделение травматологии Гянджинской городской больницы скорой и неотложной помощи. Ее состояние удовлетворительное. Подросток по имени Ниязи после амбулаторного лечения был отпущен домой.

    ***13:40

    Гянджа. 12 мая. REPORT.AZ/ В Гяндже произошло ДТП, есть пострадавшие. 

    По сообщению западного бюро Report, столкнулись два микроавтобуса, совершавших междугородние пассажироперевозки. 

    В результате ДТП пострадали несколько человек. 

    Пострадавшие были доставлены в Гянджинскую городскую больницу скорой и неотложной помощи.

    По факту ведется расследование. 

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