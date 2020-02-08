В Гяндже спор завершился поножовщиной

​В Гяндже спор завершился поножовщиной

8 февраля, 2020 00:58

https://report.az/storage/news/ef4eb410d7398660ae56c167900c1214/16a04e0e-89b1-4f2f-bea5-e71244273ec8_292.jpg В Гяндже молодой человек получил ножевое ранение. Как передает западное бюро Report, 20-летний Эльшан Гулиев был ранен ножом в ходе спора. Пострадавший был доставлен в городскую больницу №1 имени Аббаса Саххата. По факту ведется расследование.

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