 Наверх

В Гяндже спор завершился поножовщиной

​В Гяндже спор завершился поножовщиной

В Гяндже молодой человек получил ножевое ранение.

Как передает западное бюро Report, 20-летний Эльшан Гулиев был ранен ножом в ходе спора. Пострадавший был доставлен в городскую больницу №1 имени Аббаса Саххата.

По факту ведется расследование.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!