​В Гяндже спор завершился поножовщиной

В Гяндже молодой человек получил ножевое ранение.
Как передает западное бюро Report, 20-летний Эльшан Гулиев был ранен ножом в ходе спора. Пострадавший был доставлен в городскую больницу №1 имени Аббаса Саххата.
По факту ведется расследование.
В Гяндже молодой человек получил ножевое ранение.
Как передает западное бюро Report, 20-летний Эльшан Гулиев был ранен ножом в ходе спора. Пострадавший был доставлен в городскую больницу №1 имени Аббаса Саххата.
По факту ведется расследование.
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