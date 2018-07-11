В Гяндже состоялись похороны погибших офицеров полиции - ОБНОВЛЕНО

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Гянджа. 11 июля. REPORT.AZ/ В Гяндже похоронены погибшие офицеры полиции.

Как сообщает западное бюро Report, после церемонии прощания заместитель начальника Главного управления полиции города Гянджа, полковник полиции Ильгар Балакишиев и заместитель начальника Управления полиции Низаминского района, полковник-лейтенант полиции Самед Аббасов были похоронены на Аллее шехидов в городе Гянджа.

*** 13:24

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ У здания Главного управления полиции города Гянджа проводится церемония прощания с погибшими полицейскими.

Как сообщает западное бюро Report, в церемонии прощания учавствуют замминистра внутренних дел, генерал-лейтенант полиции Орудж Залов, руководящие сотрудники правоохранительных органов, сотрудники полиции, представители исполнительной власти, общественности и близкие покойных.

Отметим, что согласно совместному сообщению Генеральной прокуратуры республики, Министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности, 10 июля около 20 часов вечера группа радикально настроенных религиозных лиц в составе 150-200 человек, собравшись на площади перед административным зданием Исполнительной власти города Гянджа, пыталась грубо нарушить порядок.

Проигнорировав предупреждение сотрудников полиции, выполнявших служебный долг, участники противоправных действий оказали стражам порядка сопротивление, применив принесенные с собой тупые и колюще-режущие предметы.

В результате принятых сотрудниками полиции решительных мер их противоправные деяния были пресечены, 40 человек задержаны и доставлены в Главное управление полиции города Гянджа, остальные скрылись и покинули территорию.

Благодаря принятым оперативным мерам спустя примерно 30 минут порядок в центре города был полностью восстановлен.

При предотвращении незаконных действий два офицера полиции – заместитель начальника Главного управления полиции города Гянджа, полковник полиции Ильгар Балакишиев и заместитель начальника Управления полиции Низаминского района, полковник-лейтенант полиции Самед Аббасов, выполнявшие служебный долг, погибли. Радикальными элементами им были нанесены удары колюще-режущими предметами.

По факту в Генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.3, 120.2.7, 220.1, 221.3, 228.4 и 315.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.