В Гяндже дожди нанесли серьезный ущерб

Ливень, прошедший ночью, нанес серьезный ущерб поселку Мехсети города Гянджа.
Как сообщает западное бюро Report, дождь затопил улицы и затруднил движение на дорогах в поселке.
В настоящее время в Гяндже дождливой погоды не наблюдается.
В связи с ситуацией в Исполнительной власти города Гянджа сообщили, что проблема будет решена после реализации в поселке Мехсети проекта "Программа открытой коммунальной инфраструктуры II", целью которого является реконструкция городской системы водоснабжения и канализации.