В Гяндже дожди нанесли серьезный ущерб

15:40

Ливень, прошедший ночью, нанес серьезный ущерб поселку Мехсети города Гянджа.

Как сообщает западное бюро Report, дождь затопил улицы и затруднил движение на дорогах в поселке.

В настоящее время в Гяндже дождливой погоды не наблюдается.

В связи с ситуацией в Исполнительной власти города Гянджа сообщили, что проблема будет решена после реализации в поселке Мехсети проекта "Программа открытой коммунальной инфраструктуры II", целью которого является реконструкция городской системы водоснабжения и канализации.