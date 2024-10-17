О нас

В Гяндже дожди нанесли серьезный ущерб

В Гяндже дожди нанесли серьезный ущерб 15:40
Происшествия
17 октября 2024 г. 16:09
В Гяндже дожди нанесли серьезный ущерб

Ливень, прошедший ночью, нанес серьезный ущерб поселку Мехсети города Гянджа.

Как сообщает западное бюро Report, дождь затопил улицы и затруднил движение на дорогах в поселке.

В настоящее время в Гяндже дождливой погоды не наблюдается.

В связи с ситуацией в Исполнительной власти города Гянджа сообщили, что проблема будет решена после реализации в поселке Мехсети проекта "Программа открытой коммунальной инфраструктуры II", целью которого является реконструкция городской системы водоснабжения и канализации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gəncədə intensiv yağışlar ciddi fəsadlar törədib 

Самое важное

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi