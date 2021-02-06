О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Гяндже семейная ссора завершилась поножовщиной

В Гяндже семейная ссора завершилась поножовщиной Пострадавшая была госпитализирована
Происшествия
6 февраля 2021 г. 10:06
В Гяндже семейная ссора завершилась поножовщиной

В Гяндже 24-летняя женщина получила ножевые ранения.

Как сообщает западный центр Report, инцидент произошел в поселке Ени Гянджа.

Жительница города Гянджа А.Меджидли 1997 г.р. получила многочисленные ножевые ранения во время семейного конфликта. Пострадавшая была госпитализирована, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

В ходе разбирательств была установлена личность подозреваемого в совершении инцидента, им оказался муж пострадавшей Б.Меджидли. Он был задержан сотрудниками полиции.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Gəncədə daha bir qadın əri tərəfindən bıçaqlanıb

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Баку создается Парк военных трофеев
ФотоВ Баку создается Парк военных трофеев
5 февраля 2021 г. 16:19
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
5 февраля 2021 г. 15:27
В Милли Меджлисе создается группа по контролю за исполнением законов
В Милли Меджлисе создается группа по контролю за исполнением законов
5 февраля 2021 г. 14:53
В Минэкологии Азербайджана назначен новый руководитель Аппарата
В Минэкологии Азербайджана назначен новый руководитель Аппарата
4 февраля 2021 г. 20:22
Глава УОГБ: Свыше 3 тысяч школьников будут привлечены к очному оцениванию
ФотоГлава УОГБ: Свыше 3 тысяч школьников будут привлечены к очному оцениванию
4 февраля 2021 г. 15:55
Проводимые в школе занятия не будут вестись дистанционно
Проводимые в школе занятия не будут вестись дистанционно
4 февраля 2021 г. 13:34
В Азербайджане новорожденных чаще стали называть Поладом
В Азербайджане новорожденных чаще стали называть Поладом
3 февраля 2021 г. 18:01
Цифровизация экономики Азербайджана: достижения в период пандемии и перспективы
Цифровизация экономики Азербайджана: достижения в период пандемии и перспективы
3 февраля 2021 г. 16:53
Начальник одного из отделов полиции Баку снят с должности
Начальник одного из отделов полиции Баку снят с должности
3 февраля 2021 г. 14:12
Штайнбах: Толерантность по отношению к другим религиям - поразительная черта Азербайджана
Штайнбах: Толерантность по отношению к другим религиям - поразительная черта Азербайджана
3 февраля 2021 г. 11:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi