В Гяндже сдан в эксплуатацию торговый комплекс "Гранд Кавказ"

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Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии торгового комплекса "Гранд Кавказ" в Гяндже.

Как сообщает Report, глава Исполнительной власти города Гянджа Эльмар Велиев проинформировал президента Ильхама Алиева о торговом комплексе "Гранд Кавказ".

Было отмечено, что строительство комплекса началось в мае 2014 года, строительные работы завершились в октябре 2017 года. В комплексе, общая территория которого составляет 20 гектаров, а площадь, отведенная под строительство, - 83 тысячи 500 квадратных метров, построены пять центров оптовой продажи "Зеленый маркет" модульного типа каждый площадью 44 тысячи 100 квадратных метров. Для хранения сельскохозяйственной и продовольственной продукции здесь сооружен склад общей площадью 4 тысячи 500 квадратных метров, способный принимать ежемесячно тысячу тонн продукции, на площади 5 тысяч 400 квадратных метров установлена система охлаждения. Для продажи сельскохозяйственной продукции на площади 9 тысяч квадратных метров отведено 2 тысячи 500 мест, в том числе для реализации плодоовощной продукции – 2 тысячи, а мясомолочной продукции – 500 мест.

В торговом комплексе "Гранд Кавказ" ООО "Bazar Store" построено 3 тысячи 500 торговых объектов для забоя крупнорогатого и мелкорогатого скота и птицы, а также для продажи живой рыбы. Здесь на территории 1,3 гектара создан автопарк. В результате сдачи торгового комплекса в эксплуатацию новыми рабочими местами будут обеспечены 5 тысяч человек.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с участком для продажи фруктов и овощей.