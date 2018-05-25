В Гяндже сбиты два пешехода

Гянджа. 25 мая. REPORT.AZ/ В Гяндже произошли дорожно-транспортные происшествия, в результате которых сбито два пешехода.

Как сообщает западное бюро Report, в поселке Почт, житель города 1993-го года рождения Айдын Гулиев был сбит при попытке перейти дорогу. Пострадавший был доставлен в больницу.

В аналогичном ДТП пострадала женщина. Автомобиль сбил пытавшуюся перейти улицу Кифаят Ибрагимову 1957-го года рождения. Пострадавшая была доставлена в больницу.

По обоим фактам ведется следствие.