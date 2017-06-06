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    В Гяндже сбитая насмерть женщина была учительницей средней школы - ФОТО

    Водитель задержан© Report.az

    Гянджа. 6 июня. REPORT.AZ/ Установлена личность пешехода, сбитого вечером в Гяндже.

    Как передает западное бюро Report, погибшая Абдуллаева Саида Иззят гызы 1957 г.р. была учительницей средней школы №7.

    Как сообщили в Главном управлении полиции города Гянджи, автомобилем марки "Лада Приора", который двигался на высокой скорости, управлял некто по имени Васиф. Водитель задержан полицией.

    Напомним, что ранее сообщалось, что в Гяндже на проспекте Гейдара Алиева произошло ДТП с летальным исходом. Женщина была сбита автомобилем при попытке перейти дорогу. Она скончалась на месте происшествия от полученных травм.

    По факту в Главном управлении полиции города Гянджи ведется расследование.

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