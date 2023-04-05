В Гяндже прошла акция по посадке деревьев в рамках "Года Гейдара Алиева"

Гянджинский региональный центр Министерства по чрезвычайным ситуациям провел акцию по посадке деревьев в рамках "Года Гейдара Алиева".

Гянджинский региональный центр Министерства по чрезвычайным ситуациям провел акцию по посадке деревьев в рамках "Года Гейдара Алиева".

Об этом Report сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

Сообщается, что акция по посадке деревьев была организована при участии сотрудников центра на выделенной территории в парке-комплексе имени Гейдара Алиева в Гяндже.

Цель акции - почтить память великого лидера Гейдара Алиева, который всегда придавал большое значение защите экологии и оздоровлению окружающей среды в нашей стране, а также способствовать развитию экологической культуры и чувства бережного отношения к природе среди людей.

В рамках акции на участке было посажено большое количество сосен, проведены работы по удобрению и поливу.