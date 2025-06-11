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В Гяндже произошло возгорание кислородного баллона в больнице, пациентов эвакуируют

В Гяндже произошло возгорание кислородного баллона в больнице, пациентов эвакуируют В Гяндже произошло возгорание кислородного баллона в больнице, пациентов эвакуируют
Происшествия
11 июня 2025 г. 12:20
В Гяндже произошло возгорание кислородного баллона в больнице, пациентов эвакуируют

В одной из больниц города Гянджа произошло возгорание кислородного баллона, в результате чего пациенты экстренно перевозятся в другие медицинские учреждения города.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в больнице №1 имени Аббаса Сахата. Возгорание кислородного баллона привело к серьезным проблемам в функционировании медицинского учреждения.

В настоящее время пациенты из реанимационного отделения больницы переводятся в городскую больницу №3 имени Зульфугара Мамедова. По предварительным данным, уже эвакуировано более 10 пациентов.

Стоит отметить, что в больнице имени Аббаса Сахата отключено электричество, некоторые медицинские услуги временно приостановлены.

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Версия на азербайджанском языке Gəncədə xəstəxanalardan birində oksigen balonu yanıb, 10-dan çox xəstə təxliyə edilib

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