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    В Гяндже произошло ДТП, есть пострадавший

    Гянджа. 22 января. REPORT.AZ/ В Гяндже произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек. 

    Как сообщает западное бюро Report, Шафа Исмет оглу Гулузаде за рулем управляемого им автомобиля столкнулся на проспекте Низами Гянджеви с другим автомобилем. 

    В результате аварии Ш.Гулузаде получил травмы различной степени тяжести. Мужчина был доставлен в отделение травматологии Гянджинской городской больницы скорой медицинской помощи. 

    После оказания ему медицинской помощи, Ш.Гулузаде выписали. 

    По факту ведется расследование. 

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