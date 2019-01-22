В Гяндже произошло ДТП, есть пострадавший

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Гянджа. 22 января. REPORT.AZ/ В Гяндже произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.
Как сообщает западное бюро Report, Шафа Исмет оглу Гулузаде за рулем управляемого им автомобиля столкнулся на проспекте Низами Гянджеви с другим автомобилем.
В результате аварии Ш.Гулузаде получил травмы различной степени тяжести. Мужчина был доставлен в отделение травматологии Гянджинской городской больницы скорой медицинской помощи.
После оказания ему медицинской помощи, Ш.Гулузаде выписали.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости