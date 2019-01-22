В Гяндже произошло ДТП, есть пострадавший

Гянджа. 22 января. REPORT.AZ/ В Гяндже произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.

Как сообщает западное бюро Report, Шафа Исмет оглу Гулузаде за рулем управляемого им автомобиля столкнулся на проспекте Низами Гянджеви с другим автомобилем.

В результате аварии Ш.Гулузаде получил травмы различной степени тяжести. Мужчина был доставлен в отделение травматологии Гянджинской городской больницы скорой медицинской помощи.

После оказания ему медицинской помощи, Ш.Гулузаде выписали.

По факту ведется расследование.