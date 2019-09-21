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В Гяндже произошла поножовщина, пострадали два брата

​В Гяндже произошла поножовщина, пострадали два брата

 В Гяндже 2 брата получили ножевые ранения, когда пытались помочь отцу.

Как сообщает западный центр Report, инцидент произошел на участке ДОС 84 города.

Так, 59-летний Джафаров Махаррам, пока по неизвестным причинам, был избит. А его сыновья 34-летний Ровшан и 33-летний Роял Джафаровы получили ножевые ранения в области живота и ног, когда пытались помочь отцу.

Раненые были доставлены в Гянджинский городскую больницу и Городскую больницу №1 имени Аббаса Саххата.

По факту ведется расследование. 

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