​В Гяндже произошла поножовщина, пострадали два брата

В Гяндже 2 брата получили ножевые ранения, когда пытались помочь отцу.

Как сообщает западный центр Report, инцидент произошел на участке ДОС 84 города.

Так, 59-летний Джафаров Махаррам, пока по неизвестным причинам, был избит. А его сыновья 34-летний Ровшан и 33-летний Роял Джафаровы получили ножевые ранения в области живота и ног, когда пытались помочь отцу.

Раненые были доставлены в Гянджинский городскую больницу и Городскую больницу №1 имени Аббаса Саххата.

По факту ведется расследование.