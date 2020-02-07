 Наверх

В Гяндже произошла поножовщина, двое раненых

​В Гяндже произошла поножовщина, двое раненых

В результате драки в Гяндже пострадали два человека.

Как передает Западное бюро Report, случай произошел вечером перед центральным универмагом.

В результате конфликта между молодыми людьми, причины которого пока не известны, 19-летний Мухаммед Мамедов получил ножевое ранение в грудь. Пытавшийся разнять дерущихся 26-летний Немат Мамедов был ранен в правую руку.

Оба пострадавших были доставлены на станцию скорой медицинской помощи Гянджи. Н.Мамедов был помещен в отделение травматологии, М.Мамедов – хирургическое отделение.

По факту ведется расследование.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!