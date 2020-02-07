​В Гяндже произошла поножовщина, двое раненых

В результате драки в Гяндже пострадали два человека.

Как передает Западное бюро Report, случай произошел вечером перед центральным универмагом.

В результате конфликта между молодыми людьми, причины которого пока не известны, 19-летний Мухаммед Мамедов получил ножевое ранение в грудь. Пытавшийся разнять дерущихся 26-летний Немат Мамедов был ранен в правую руку.

Оба пострадавших были доставлены на станцию скорой медицинской помощи Гянджи. Н.Мамедов был помещен в отделение травматологии, М.Мамедов – хирургическое отделение.

По факту ведется расследование.