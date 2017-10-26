В Гяндже произошла перестрелка между влиятельными лицами преступного мира, есть раненые

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В городе Гяндже произошла перестрелка между влиятельными лицами преступного мира.
Как сообщает Report, инцидент произошел в чайном доме "Мираж" в Кяпазском районе.
Так, между 27-летним Гурбан Гурбанoвым, 27-летним Туралом Алиевым, 30-летним Эдгаром Насировым и 39-летним Намигом Каримовым произошел вооруженный инцидент. После инцидента Гурбан Гурбанов был задержан на контрольно-пропускном пункте "Сыныг Кёрпу", при попытке убежать из страны. Эдгар Насиров был госпитализирован с ранениями.
Поиск других участников вооруженного инцидента продолжается.
News DepartmentАвтор новости
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