В Гяндже произошла перестрелка между влиятельными лицами преступного мира, есть раненые

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Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В городе Гяндже произошла перестрелка между влиятельными лицами преступного мира.

Как сообщает Report, инцидент произошел в чайном доме "Мираж" в Кяпазском районе.

Так, между 27-летним Гурбан Гурбанoвым, 27-летним Туралом Алиевым, 30-летним Эдгаром Насировым и 39-летним Намигом Каримовым произошел вооруженный инцидент. После инцидента Гурбан Гурбанов был задержан на контрольно-пропускном пункте "Сыныг Кёрпу", при попытке убежать из страны. Эдгар Насиров был госпитализирован с ранениями.

Поиск других участников вооруженного инцидента продолжается.