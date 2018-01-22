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    В Гяндже произошла массовая драка в ночном клубе, 3 человека ранены ножом

    Гянджа. 22 января. REPORT.AZ/ В Гяндже в ночном клубе произошла массовая драка.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел ночью. В ходе драки в клубе под названием X-Club ножевые ранения получили три человека – житель Шамкирского района Рзазаде Орхан Вахид оглу 1996 г.р., Рустамов Орхан Намик оглу 1993 г.р. и Мамедов Орхан Эльман оглу 1994 г.р. 

    Cостояние М.Орхана удовлетворительное, у двух остальных – тяжелое. Сообщается, что в результате массовой драки пострадали еще несколько человек.

    Факт расследуется. 

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