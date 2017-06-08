В Гяндже произошла массовая драка, избит сотрудник полиции

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Гянджа. 8 июня. REPORT.AZ/ В Гяндже сотрудник получил тяжелую травму после избиения.

Как передает западное бюро Report, ночью в городе Гяндже произошла драка между группой лиц. В результате житель Геранбойского района Алиев Эльчин Фарман оглу 1990 г.р. был госпитализирован с различными травмами. После оказания пострадавшему врачебной помощи он был помещен в реабилитационное отделение, сообщается, что его состояние тяжелое.

По информации Э. Алиев – сотрудник полиции.

По данному факту проводится расследование.