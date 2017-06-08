 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Гяндже произошла массовая драка, избит сотрудник полиции

    Сообщается, что его состояние тяжелое© Report

    Гянджа. 8 июня. REPORT.AZ/ В Гяндже сотрудник получил тяжелую травму после избиения.

    Как передает западное бюро Report, ночью в городе Гяндже произошла драка между группой лиц. В результате житель Геранбойского района Алиев Эльчин Фарман оглу 1990 г.р. был госпитализирован с различными травмами. После оказания пострадавшему врачебной помощи он был помещен в реабилитационное отделение, сообщается, что его состояние тяжелое.

    По информации Э. Алиев – сотрудник полиции.

    По данному факту проводится расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi