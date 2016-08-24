В Гяндже произошла цепная авария, деформировались 3 автомобиля

Гянджа. 24 августа. REPORT.AZ/ В Гяндже произошла цепная авария.

Как сообщили западному бюро Report из Управления государственной дорожной полиции Гянджи, авария зарегистрирована на проспекте Ататюрка.

Потеряв управление за рулем автомобиля марки Mitsubishi Pajero, местный житель Рашид Аббасов врезался в автомобиль марки Hyundai Elantra Руслана Джафарова. От сильного удара Hyundai Elantra столкнулся с движущимся в противоположном направлении автомобилем марки Chevrolet.

Хотя в результате ДТП никто серьезно не пострадал, все автомобили деформировались.

По факту в Управлении государственной дорожной полиции Гянджи ведется расследование.