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В Гяндже разыскиваются лица, бросившие взрывчатку в кафе

В Гяндже разыскиваются лица, бросившие взрывчатку в кафе В одном из кафе, расположенных в городе Гянджа, произошел взрыв.
Происшествия
20 мая 2023 г. 21:03
В Гяндже разыскиваются лица, бросившие взрывчатку в кафе

В Гяндже ведется розыск лиц, бросивших взрывчатку в кафе.

Об этом Report сообщил старший инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД, капитан полиции Эшгин Гасымов.

В Главное управление полиции города Гянджи поступила информация, что неизвестный бросил взрывчатку в одном из городских кафе. К месту инцидента были немедленно привлечены сотрудники Главного управления полиции и 2-го отдела полиции. Ведутся соответствующие расследования.

Пострадавших в результате происшествия нет.

В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лица или лиц, подозреваемых в совершении инцидента.

По факту будет предоставлена дополнительная информация.

20:50

В одном из кафе, расположенных в городе Гянджа, произошел взрыв.

Как передает западное бюро Report, инцидент зафиксирован в объекте по адресу улица Вели Хулуфлу.

Согласно предварительной информации, в заведении произошла потасовка, после чего один из участников конфликта бросил гранату.

Пострадавших в результате инцидента нет.

По факту начато расследование.

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