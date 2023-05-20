В Гяндже разыскиваются лица, бросившие взрывчатку в кафе

В Гяндже ведется розыск лиц, бросивших взрывчатку в кафе.
Об этом
В Главное управление полиции города Гянджи поступила информация, что неизвестный бросил взрывчатку в одном из городских кафе. К месту инцидента были немедленно привлечены сотрудники Главного управления полиции и 2-го отдела полиции. Ведутся соответствующие расследования.
Пострадавших в результате происшествия нет.
В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лица или лиц, подозреваемых в совершении инцидента.
По факту будет предоставлена дополнительная информация.
В одном из кафе, расположенных в городе Гянджа, произошел взрыв.
Как передает западное бюро
Согласно предварительной информации, в заведении произошла потасовка, после чего один из участников конфликта бросил гранату.
Пострадавших в результате инцидента нет.
По факту начато расследование.