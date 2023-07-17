В Гяндже произошел пожар в административном здании.
Как сообщает западное бюро Report, пожар начался в электрощите одной из комнат на четвертом этаже здания упраздненной исполнительной власти Низаминского района города.
К месту пожара были привлечены живая сила и техника Гянджинского городского управления пожарной защиты министерства по чрезвычайном ситуациям.
Пожар был потушен в короткие сроки. По предварительным данным пожар возник в результате короткого замыкания.
По факту проводится расследование.