В Гяндже произошел пожар в административном здании

В Гяндже произошел пожар в административном здании.

В Гяндже произошел пожар в административном здании.

Как сообщает западное бюро Report, пожар начался в электрощите одной из комнат на четвертом этаже здания упраздненной исполнительной власти Низаминского района города.

К месту пожара были привлечены живая сила и техника Гянджинского городского управления пожарной защиты министерства по чрезвычайном ситуациям.

Пожар был потушен в короткие сроки. По предварительным данным пожар возник в результате короткого замыкания.

По факту проводится расследование.