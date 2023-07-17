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В Гяндже произошел пожар в административном здании

В Гяндже произошел пожар в административном здании В Гяндже произошел пожар в административном здании.
Происшествия
17 июля 2023 г. 10:36
В Гяндже произошел пожар в административном здании

В Гяндже произошел пожар в административном здании.

Как сообщает западное бюро Report, пожар начался в электрощите одной из комнат на четвертом этаже здания упраздненной исполнительной власти Низаминского района города.

К месту пожара были привлечены живая сила и техника Гянджинского городского управления пожарной защиты министерства по чрезвычайном ситуациям.

Пожар был потушен в короткие сроки. По предварительным данным пожар возник в результате короткого замыкания.

По факту проводится расследование.

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