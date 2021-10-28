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В Гяндже при пожаре погибли отец и двое его детей

В Гяндже при пожаре погибли отец и двое его детей На горячую линию 112 МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в частном доме в Кяпазском районе города Гянджа.
Происшествия
28 октября 2021 г. 08:35
В Гяндже при пожаре погибли отец и двое его детей
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На горячую линию 112 МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в частном доме в Кяпазском районе города Гянджа.

Как передает Report со ссылкой на МЧС, первая пожарная машина прибыла на место происшествия в 04:27 и сразу же приступила к тушению пламени.

В результате пожара сгорели горючие конструкции одноэтажного 4-х комнатного дома общей площадью 160 m².

В ходе расследования были обнаружены тела Мамедова Бахаддина Гашам оглы, 1990 года рождения и его детей Мамедова Тургая Бахаддин оглы, 2007 года рождения, и Мамедовой Мяляк Бахаддин гызы, 2012 года рождения.

Трупы переданы в соответствующие органы.

Пожар потушен. Близлежащие постройки защищены от огня.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Gəncədə evdə yanğın zamanı ata və iki övladı ölüb

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