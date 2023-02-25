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В Гяндже предотвращено незаконное строительство

В Гяндже предотвращено незаконное строительство Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве и Государственной службой пожарной охраны МЧС Азербайджана предотвращены незаконные строительные работы в Гяндже.
Происшествия
25 февраля 2023 г. 13:17
В Гяндже предотвращено незаконное строительство

Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве и Государственной службой пожарной охраны МЧС Азербайджана предотвращены незаконные строительные работы в Гяндже.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Так, на территории поселка Джавадхан в Гяндже выявлен факт проведения незаконных строительных работ.

В результате мер, принятых Государственной службой пожарной охраны, Госагентством по надзору за безопасностью в строительстве и исполнительной властью Гянджи незаконные строительные работы были прекращены, объект разрушен.

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