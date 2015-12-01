В Гяндже полиция провела операцию против сторонников Талеха Багирова, изъято большое количество боеприпасов

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления полиции города Гянджа, был задержан житель города Мубариз Ибрагимов, поддерживающий членов движения "Мусульманское единство".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел (МВД), при осмотре принадлежащего ему автомобиля марки "ВАЗ-2106" были обнаружены и изъяты 4 гранаты "РГД-5", 1 предохранитель, 2 брошюры (обращение руководителя движения "Мусульманское единство" Гаджи Талеха Багирова).

30 ноября в ходе осмотра в доме Рамиза Сарыева, оказывающего поддержку членам движения "Мусульманское единство", сотрудниками Гянджинского ГУП были обнаружены и изъяты 3 гранаты "Ф-1", 2 обоймы, 67 патронов различного калибра, 1 планшет, 9 DVD-дисков, 22 книги религиозного содержания и 2 брошюры (обращение руководителя движения "Мусульманское единство" Гаджи Талеха Багирова).

30 ноября в ходе осмотра в доме Ровшана Асадова, оказывающего поддержку членам движения "Мусульманское единство", сотрудниками Низаминского (Гянджа) районного управления полиции были обнаружены и изъяты 1 автомат марки "AK-74", 2 обоймы, 30 патронов, 11 DVD-дисков, 12 книг религиозного содержания, 5 банкоматных карт, а также телефон с надписями на персидском языке и 4 брошюры (обращение руководителя движения "Мусульманское единство" Гаджи Талеха Багирова).

В ходе осмотра в доме Анара Султанова были обнаружены и изъяты 1 охотничье ружье, 1 граната "РГД-5", 2 обоймы, 50 патронов различного калибра, 91 книга религиозного содержания и 2 брошюры (обращение руководителя движения "Мусульманское единство" Гаджи Талеха Багирова).

30 ноября в ходе осмотра квартиры Физули Аббасова, оказывающего поддержку членам движения "Мусульманское единство", сотрудниками Кяпязского РУП были обнаружены и изъяты 1 граната "Ф-1", 2 обоймы, 52 патрона различного калибра, 1 штык, 68 DVD-дисков, 26 календарей, 52 книги религиозного содержания и 2 брошюры (обращение руководителя движения "Мусульманское единство" Гаджи Талеха Багирова). В ходе осмотра в доме Рамиля Аббасова были обнаружены и изъяты 1 граната "Ф-1", 1 граната "РГД-5", 25 патронов различного калибра, 1 аудио-диск, 4 книги религиозного содержания и 3 брошюры (обращение руководителя движения "Мусульманское единство" Гаджи Талеха Багирова).

Расследования по указанным фактам продолжаются.