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В Гяндже полицейские похоронили скончавшуюся от COVID-19

​В Гяндже полицейские похоронили скончавшуюся от COVID-19

14 июня житель Гянджи Агиль Эфендиев позвонил в колл-центр 102 МВД и сообщил, что его сестра умерла от коронавирусной инфекции и он беспомощен из-за применяемого строгого режима карантина.

Как сообщили Report из Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД, сотрудники полиции в специальной форме прибыли в Гянджинский филиал Союза судебно-медицинской экспертизы и патологии анатомии и доставили тело на кладбище на специальной машине.

Женщина была похоронена в соответствии с правилами ислама при соблюдении правил карантинного режима.

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