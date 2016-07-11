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    В Гяндже пассажирский автобус попал в аварию, есть пострадавшие - ФОТО

    ДТП произошло на улице Тебриза

    Гянджа. 11 июля. REPORT.AZ/ В Гяндже пассажирский автобус попал в аварию.

    Как сообщает западное бюро Report, ДТП произошло на улице Тебриза.

    Пассажирский автобус марки Hyundai, следовавший по маршрутной линии №1 на территории города, столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ-2105", управляемым жителем города Гянджа Абульфазом Байрамовым. В результате водитель автомобиля "ВАЗ-2105" и пассажирка автобуса Земфира Зейналова получили ранения головы и были госпитализированы в больницу. Их состояние оценивается как тяжелое. 

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