В Гяндже парень был избит и получил ножевые ранения в сауне

Гянджа. 5 июня. REPORT.AZ/ В ночные часы в городе Гяндже произошла поножовщина.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в одной из саун в поселке Махсети Гянджеви на обочине аэропортовской дороги.
Между жителем города Гянджи Эмином Габиль оглу Рзаевым 1993 г. р. и группой лиц возник спор.
В результате он получил удар по голове и ножевые ранения. Раненый был доставлен в больницу. Врачи провели операцию, его состояние оценивается как тяжелое.
По факту ведется расследование.
Причины спора и личность мужчины, нанесшего ножевые ранения, пока неизвестны.
Valeh DadaşovАвтор новости
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