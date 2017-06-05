В Гяндже парень был избит и получил ножевые ранения в сауне

Гянджа. 5 июня. REPORT.AZ/ В ночные часы в городе Гяндже произошла поножовщина.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в одной из саун в поселке Махсети Гянджеви на обочине аэропортовской дороги.

Между жителем города Гянджи Эмином Габиль оглу Рзаевым 1993 г. р. и группой лиц возник спор.

В результате он получил удар по голове и ножевые ранения. Раненый был доставлен в больницу. Врачи провели операцию, его состояние оценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование.

Причины спора и личность мужчины, нанесшего ножевые ранения, пока неизвестны.