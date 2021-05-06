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В Гяндже осужден обвиняемый в покушении на убийство жены

В Гяндже осужден обвиняемый в покушении на убийство жены В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершилось заседание по уголовному делу Ильхама Гасанова, обвиняемого в покушении на убийство жены.
Происшествия
6 мая 2021 г. 18:09
В Гяндже осужден обвиняемый в покушении на убийство жены

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершилось заседание по уголовному делу Ильхама Гасанова, обвиняемого в покушении на убийство жены.

Как сообщает Report, приговор был зачитан на процессе под председательством судьи Хагани Самедова.

По решению суда И.Гасанов был приговорен к 7 годам 10 месяцам лишения свободы.

Согласно обвинению, 3 августа 2020 года в общежитии Коврового комбината, расположенного в городе Гянджа, И.Гасанов нанес 3 ножевых ранения своей жене Зарафшан Ибрагимовой (1964 г. р.). Позже женщину госпитализировали и сразу же прооперировали, тем самым спасли ей жизнь.

Следственным органом И.Гасанову предъявлено обвинение по ст. 29, 120.2.2 (умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений) Уголовного кодекса.

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Версия на азербайджанском языке Gəncədə arvadını öldürmək istəyən şəxsə hökm oxunub

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