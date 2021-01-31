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В Гяндже обнаружены ручные гранаты

В Гяндже обнаружены ручные гранаты Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) поступила информация об обнаружении ручных гранат на территории Кяпазского района г.Гянджи и поселка Гюлюстан.
Происшествия
31 января 2021 г. 03:19
В Гяндже обнаружены ручные гранаты

Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) поступила информация об обнаружении ручных гранат на территории Кяпазского района г.Гянджи и поселка Гюлюстан.

Как сообщили Report в ANAMA, на основе полученных данных на место происшествия прибыли специальная мобильно-оперативная группа и сотрудники отдела полиции города, которые провели совместный осмотр.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий специалистами агентства были обнаружены ручные гранаты F-1 и M-75. Для обезвреживания, боеприпасы перемещены в центр по уничтожению агентства.

Вокруг найденных снарядов была поверхностно обследована территория. Других опасных предметов и устройств не зафиксировано.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGəncənin Kəpəz rayonunda əl qumbaraları aşkarlandı

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