В Гяндже обнаружены ручные гранаты

Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) поступила информация об обнаружении ручных гранат на территории Кяпазского района г.Гянджи и поселка Гюлюстан.

Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) поступила информация об обнаружении ручных гранат на территории Кяпазского района г.Гянджи и поселка Гюлюстан.

Как сообщили Report в ANAMA, на основе полученных данных на место происшествия прибыли специальная мобильно-оперативная группа и сотрудники отдела полиции города, которые провели совместный осмотр.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий специалистами агентства были обнаружены ручные гранаты F-1 и M-75. Для обезвреживания, боеприпасы перемещены в центр по уничтожению агентства.

Вокруг найденных снарядов была поверхностно обследована территория. Других опасных предметов и устройств не зафиксировано.