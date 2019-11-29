В Гяндже обнаружена 31 авиабомба и 17 различных деталей от авиабомб.

Как сообщили Report в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (АNАМА), 28 ноября в 19:50 в систему "горячей линии - 102" МВД в Агентство поступила информация о том, что в Кяпязском районе города Гянджа обнаружены 6 снарядов. Специальная мобильно-оперативная группа АNАМА, сотрудники полицейского управления Кяпязского района и станции скорой и неотложной помощи Министерства здравоохранения были незамедлительно направлены на место происшествия.

Специалисты агентства и сотрудники полицейского управления Кяпязского района Главного управления полиции Гянджи осмотрели названную территорию. В целях безопасности территория была оцеплена. В результате проведенных чрезвычайных и безотлагательных оперативно-розыскных мероприятий специалистов агентства были обнаружены 7 авиабомб (ФАБ-50ПШ), в связи с темным временем суток операция была продолжена и 29 ноября, в результате были обнаружены еще 24 учебные авиабомбы (ФАБ-50 ПШ) и 17 различных деталей от авиабомб.

Обнаруженные объекты были транспортированы на центральный полигон Агентства по обезвреживанию взрывчатых веществ. Наземный поиск на территории в 1500 кв.м. не дал никаких результатов, опасных устройств или предметов не обнаружено.