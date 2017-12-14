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    В Гяндже обнаружен снаряд

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В городе Гянджа по адресу Низаминский район, улица Рузгяра Гасымова, переулок 2 был обнаружен снаряд.

    Как сообщили Report из Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA), на территорию была отправлена специальная мобильная оперативная группа агентства.

    Эксперты агентства осмотрели окрестную территорию. В результате неотложных оперативных мероприятий был обнаружен 1 пушечный снаряд диаметром 130 мм (S-482) и перевезен для обезвреживания на центральную территорию агентства по уничтожению.

    Был проведен наземный осмотр территории площадью 500 кв. м вокруг места обнаружения снаряда, никаких подозрительных предметов и установок не обнаружено.

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