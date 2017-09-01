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    В Гяндже обнаружен минометный снаряд

    На территорию была направлена специальная оперативная группа быстрого реагирования ANAMA

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Из Центра управления в кризисных ситуациях министерства по чрезвычайным ситуациям в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) 31 августа поступила информация о наличии минометного снаряда на приусадебном участке на улице Наримана Нариманова Кяпязского района Гянджи.

    Об этом Report сообщили в ANAMA.

    Согласно информации, на территорию была незамедлительно направлена специальная оперативная группа быстрого реагирования ANAMA.

    Сотрудниками агентства был произведен осмотр приусадебного участка здания №4 на указанной территории. Здесь обнаружили один 82-миллиметровый минометный снаряд (OF-832).

    Сотрудники агентства перевезли его на специальную территорию. Была проверена территория в 50 кв метров.

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