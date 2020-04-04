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В Гяндже найдена ручная граната F-1

​В Гяндже найдена ручная граната F-1

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Из call-центра "102" МВД Азербайджана в Агентство (ANAMA) поступила информация об обнаружении ручной гранаты на территории 4-микрорайона города Гянджа.

Как сообщили Report в Национальном агентстве по разминированию территорий (ANAMA), мобильная группа быстрого реагирования Агентства вместе с региональными сотрудниками МВД сразу же выехала на место происшествия.

С целью обеспечения безопасности названная территория была оцеплена сотрудниками Управления полиции Кяпазского района г.Гянджа. В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных специалистами Агентства, была обнаружена одна ручная граната F-1 и в целях обезвреживания доставлена на центральный полигон.

Вокруг обнаруженного снаряда была поверхностно обследована территория в 200 кв.м. Других опасных взрывчатых предметов и устройств обнаружено не было.

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