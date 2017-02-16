В Гяндже направлявшегося для заключения брака молодого человека сбил автомобиль

Гянджа. 16 февраля. REPORT.AZ/ В Гяндже молодого парня, направлявшегося для заключения брака в ASAN xidmət, сбил автомобиль.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел недалеко от ASAN xidmət на проспекте Гейдара Алиева.

Так, при попытке перейти дорогу житель Шемкирского района Мамедзаде Кямран Эльдар оглу (1992 г.р.) был сбит автомобилем марки "Fort-Tranzit" с государственным регистрационным номером 20-DA-991, за рулем которого находился житель Гянджи Гусейнов Турал Азер оглу (1988 г.р.).

Пострадавший был доставлен в расположенную поблизости Гянджинскую международную больницу. Пострадавшему была оказана медицинская помощь. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту ведется расследование.