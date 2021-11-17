В Гяндже начинается суд над еще двумя обвиняемыми в терроризме гражданами Армении

В Гяндже начинается суд над еще двумя обвиняемыми в терроризме гражданами Армении

Завершено предварительное следствие по уголовному делу граждан Армении Саргсяна Ишхана Ашоти и Рафаэляна Владимира Отари, обвиняемых в терроризме.

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Завершено предварительное следствие по уголовному делу граждан Армении Саргсяна Ишхана Ашоти и Рафаэляна Владимира Отари, обвиняемых в терроризме. Как передает Report, дело направлено на рассмотрение в Гянджинский суд по тяжким преступлениям. Уголовное дело передано в производство судьи Эльмина Рустамова. Дата подготовительного заседания суда пока не известна. Обвиняемым предъявлено обвинение по статье 214.2.3 (терроризм с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия) УК АР. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Trial of two more Armenians accused of terrorism underway