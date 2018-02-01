В Гяндже начато разбирательство по делу об убийстве мужчиной своей жены и малолетней дочери

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В Суде по Особо Тяжким Преступлениям города Гянджи начато разбирательство по делу мужчины, жестоко убившего своих жену и малолетнюю дочь.

Как передает Западное бюро Report, на судебном процессе было отмечено, что Алекберов Рафиг Алиш оглы 20-го Июня прошлого года в своем доме в селе Шахвеледли Дашкесанского района поссорился с Мамедовой Камилой Дашдемир гызы, с которой проживал вместе.

Спор между ними произошел после того, как женщина обратилась в соответствующие органы на Р.Алекбероа с заявлением, после чего, тот был оштрафован на 500 манатов. Разгневанный этим муж захотел отомстить К. Мамедовой. В результате разгоревшегося спора, он перед глазами малолетней дочки К. Мамедовой от первого брака Мамедовой Фатимы Сеймур гызы зверски избил ее во дворе своего дома. После того, как мужчина душил жену железной цепью и бил по лицу, он затащил ее внутрь дома начал избивать ее и их малолетнюю дочь Алекберову Дильгам Рафиг гызы дровами для печи. Жертвы жестокой расправ скончались на месте же. Убедившись в этом, преступник скрылся.

Против Алекберова Рафига Алиш оглы были выдвинуты обвинения по статьям 120.2.4, 120.2.7 и 120.2.9 Уголовного Кодекса Азербайджана.

Судебный процесс продолжается.